نشكركم على متابعتكم خبر صقر غباش يلتقي ولي العهد السعودي بمنى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 12:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب معاليه خلال اللقاء الذى جرى في الديوان الملكي بقصر منى عن خالص التهاني والتبريكات على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام والجهود الكبيرة وما قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة وما وفرته لخدمة إقامة المشاعر المقدسة للحجاج من مختلف أنحاء العالم.

ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموه بدوام التقدم والرخاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبه، حمل ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، معاليه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله متمنياً لدولة الامارات دوام التقدم والازدهار.



