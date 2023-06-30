نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 01:57 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية غربية – جنوبية شرقية/10-25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02والمد الثاني عند الساعة 22:29 الجزر الأول عند الساعة 15:24 و الجزر الثاني عند الساعة 06:19.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثاني عند الساعة 0818: الجزر الأول عند الساعة13:00 والجزر الثاني عند الساعة01:28.



