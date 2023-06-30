نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس سيشل باليوم الوطني لبلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 10:53 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس وافل رامكالاوان.



