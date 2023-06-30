نشكركم على متابعتكم خبر “مؤسسة الإمارات” ترسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى في العيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 10:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تواصل “مؤسسة الإمارات” نشر السعادة بين الفئات المستهدفة والمستحقين من أفراد المجتمع، من خلال تمديد مبادرتها “بهجة عيد” احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قيم العطاء والكرم والتراحم في دولة الإمارات.

وبحسب “وام”، نظمت المبادرة مؤخراً في “أدرينارك أدفنتشر” بمنطقة القناة في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة “تحقيق أمنية”، فعالية هدفت إلى تحقيق أمنيات 7 أطفال ممن يعانون من الأمراض المزمنة، حيث أمضوا أوقاتاً ممتعة بصحبة أفراد عائلاتهم واشتركوا في عدد من الأنشطة التفاعلية.

وشهدت الفعالية، مشاركة 15 متطوعاً من برنامج “تكاتف”، التابع لـ”مؤسسة الإمارات”، والذين حرصوا على تنفيذ المبادرة بالشكل الأمثل، وضمان توفير تجربة متميزة وممتعة لا تُنسى للأطفال وعائلاتهم.

وقال مهنا المهيري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الإمارات: حرصنا على تنظيم يوم ممتع للأطفال الذين حلوا كضيوف شرف في أكبر وجهة داخلية للمغامرات في المنطقة “أدرينارك أدفنتشر”؛ وسعدنا بردود أفعال الأطفال أثناء استكشافهم لتلك الوجهة المميزة واستمتاعهم بالألعاب الترفيهية المشوقة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي في إطار مساعي “مؤسسة الإمارات” المستمرة لتعزيز جودة حياة الأفراد والمساهمة بشكل فاعل في التنمية الاجتماعية بالدولة.

وتوجه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “تحقيق أمنية”، بالشكر والتقدير إلى القائمين على مؤسسة الإمارات، على جهودهم المبذولة لإشراك الأطفال من ذوي الأمراض المزمنة في مبادرة “بهجة العيد”، وتحقيق أمنياتهم وإدخال السعادة والتفاؤل على قلوبهم مع عائلاتهم، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تبث الأمل في نفوس الأطفال المرضى.

وكانت “مؤسسة الإمارات” قد نظمت مبادرة “بهجة عيد” في عيد الفطر 2023 للعائلات المتعففة، حيث قامت بتوزيع أكثر من 5 آلاف قطعة ملابس بعد كيِّها وتعطيرها.

وستواصل المؤسسة، تنفيذ المبادرة مرتين في العام خلال عيدي الفطر والأضحى، بهدف إحداث فارق إيجابي في حياة مختلف شرائح المجتمع من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية.



