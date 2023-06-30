نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن عبدالله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 10:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين الى خادم الحرمين الشريفين.



