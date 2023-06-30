نشكركم على متابعتكم خبر سعود بن صقر يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن عبدالله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة، إلى خادم الحرمين الشريفين.



