نشكركم على متابعتكم خبر حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير سعود بن عبدالله على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 يونيو 2023 05:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها عن صادق تعازية ومواساته بوفاة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود .

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



