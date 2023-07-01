نشكركم على متابعتكم خبر أنور قرقاش: التعبير عن مشاعر الغضب المحتقنة لمواجهة الفعل الإجرامي المتمثل بإحراق القران الكريم في السويد رد فعل طبيعي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 يوليو 2023 03:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التعبير عن مشاعر الغضب المحتقنة لمواجهة الفعل الإجرامي المتمثل بإحراق القرآن الكريم في السويد رد فعل طبيعي.

وبحسب “البيان”، قال معاليه عبر “تويتر”: “التعبير عن مشاعر الغضب المحتقنة لمواجهة الفعل الإجرامي المتمثل بإحراق القران الكريم في السويد رد فعل طبيعي، إلا أن تنظيم الجهود وتنسيق المواقف الجماعية يبقى الخيار الأفضل لتبني آليات فعالة لحماية قيمنا ومعتقداتنا وتحصين مجتمعاتنا من القيم الهجينة التي يسعى البعض إلى نشرها عالمياً “.



