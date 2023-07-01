نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 يوليو 2023 06:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وتكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز – في نشرته اليومية – أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:11 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 16:21 والثاني عند الساعة 07:02.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:41 والثاني عند الساعة 19:04 والجزر الأول عند الساعة 14:01 والثاني عند الساعة 02:12 .



