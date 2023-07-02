نشكركم على متابعتكم خبر مكتب شؤون الحجاج يوزع 180 ألف وجبة على روح الشيخ زايد في مكة والمشاعر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 12:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

واصل مكتب شؤون الحجاج لدولة الإمارات توزيع أكثر من 180 ألف وجبة من الطعام على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

يأتي ذلك استكمالاً للتوزيع الذي استهل في المدينة المنورة على ضيوف الرحمن من حجاج العالم في المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ليصبح مجموع عدد الوجبات أكثر من 200 ألف وجبة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أن فرق العمل باشرت هذا العام توزيع الوجبات على ضيوف الرحمن في أطهر بقاع الأرض مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء.

وثمن الكعبي جهود القيادة الرشيدة ومتابعتها لتعزيز مبدأ العمل الخيري والإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه “.



