نشكركم على متابعتكم خبر اليوم.. “أبو ظبي 1” ينطلق من المركز الأول في السباق الرئيسي ببطولة العالم للزوارق السريعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 03:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

حقق زورق أبو ظبي 1 الزمن الأفضل في سباق السرعة، أمس، ضمن الجولة الثالثة ببطولة العالم لزوارق فورمولا1 والمقامة بمدينة ماكون الفرنسية.

وبحسب “وام”، أحرز شون تورنتي من فريق أبوظبي زمناً وقدره 33,21 ثانية عبر التصفية النهائية للسباق، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي اليوم ، وحل ثانياً السويدي جوناس أندرسون بزمن 33,42 ثانية، وثالثاً فرديناند زيندبرجن على زورق الشارقة 12 بزمن 33,62 ثانية.

وتم توزيع تصفيات السرعة إلى مجموعتين، قبل الانتقال للتصفية النهائية، والتي حقق من خلالها زورق أبوظبي 1 أفضل زمن، قبل انطلاق السباق الرئيسي اليوم، متابعاً حملة الدفاع عن لقب البطولة.



