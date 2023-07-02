نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات الثانية في اختيارات الهنود للعيش فيها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 03:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً، والثانية عالمياً، في اختيارات المهنيين الهنود المهرة للعيش فيها، حيث يوجد على أرضها 3.5 ملايين هندي.

وكشف موقع “لوكمات تايمز” في تقرير له، أن المهنيين الهنود المهرة اختاروا دولاً متقدمة للعيش فيها. حيث تعيش أكبر مجموعة من الهنود في الولايات المتحدة الأمريكية، تليها الإمارات بنحو 3.5 ملايين هندي. ثم المملكة العربية السعودية بنحو 2.5 مليون هندي.

وأشار الموقع إلى أن “دبي برزت كونها أكثر المناطق جذباً لانتقال الأثرياء الهنود، مع مخططاتهم للحصول على التأشيرة الذهبية فيها”.

وأضاف: “في أعقاب جائحة كورونا، استهدف الهنود دولاً أخرى للعيش فيها مثل أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا واليابان وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي”.



