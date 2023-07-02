نشكركم على متابعتكم خبر جمارك دبي تساعد اليابان في ضبط ثاني أكبر عملية مخدرات بتاريخها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 05:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

في إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكنت جمارك دبي السلطات الجمركية في اليابان من ضبط ما يصل إلى 700 كيلوغرام من مسحوق “الميثامفيتامين” المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن قادمة من إحدى الدول الأسيوية ووجهتها النهائية اليابان، حيث تم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة في ميناء طوكيو، وتعتبر هذه الضبطية ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في اليابان.

وبحسب “وام”، تأتي هذه العملية المشتركة ضمن سلسلة من العمليات التي ساعدت فيها جمارك دبي دول أخرى نتج عنها ضبط كميات كبيرة من المخدرات، حيث أشادت الإدارات الجمركية الدولية بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به جمارك دبي في الحد من تهريب المخدرات عالمياً، وقدرتها على مواجهة المخاطر الجمركية على المستويين المحلي والعالمي في سبيل الحد من عمليات التهريب وإلحاق الضرر بالمجتمعات والشباب.

وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن لدينا علاقات استراتيجية و تعاون وثيق مع السلطات الجمركية في دول العالم ، ونسعى إلى تعزيز الشراكة في مختلف قطاعات العمل الجمركي لزيادة حجم التبادل التجاري من جانب ودعم الجوانب الأمنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود من جانب آخر ، نحن نؤدي دوراً عالمياً رائداً في هذا المجال وقمنا بمساعدة العديد من الدول في ضبط كميات ضخمة من المخدرات، ما يؤكد على البُعد العالمي لدبي في حماية المجتمعات من هذه الآفة الخطيرة، ويزيد من موقعها على مؤشرات التنافسية العالمية، كما يرسخ موقعها كأفضل مكان للعيش والعمل.

وأعرب الدكتور خالد المنصوري مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي، عن سعادته بنجاح السلطات الجمركية اليابانية في احباط تهريب شحنة المخدرات في ميناء طوكيو بناء على معلومات من جمارك دبي، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل العمل الاستخباراتي لمكافحة تهريب المخدرات بهدف خلق مجتمع خال من السموم المخدرة، وهو ما يدعم تطوير العلاقات المشتركة بين دبي ومختلف الهيئات الجمركية في العالم لمواجهة الجرائم المنظمة وتهريب الممنوعات، بما يرسخ من الدور القيادي الذي تقوم به دبي والنموذج الدولي الفريد الذي تتميز به.

وثمن المنصوري جهود فرق العمل في جمارك دبي في تحليل المعلومات الاستخباراتية وتتبع الشحنات، وتبادل المعلومات والخبرات في جميع المجالات المتعلقة بطبيعة العمل الأمني والجمركي مع الجهات كافة، مؤكداً أن ضباط جمارك دبي يفخرون بتأدية واجبهم الوطني كخط الدفاع الأول عن حماية الحدود ومنع تهريب المواد الضارة والخطرة لحماية المجتمع والاقتصاد.



