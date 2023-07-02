نشكركم على متابعتكم خبر تامر سعيد مديرا جديدا لـ ” وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يوليو 2023 05:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “ وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية ” تعيين (تامر سعيد) أحد الشخصيات التنفيذية البارزة في صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مديراً جديداً لها لتدشن بذلك فصلاً جديداً في مسيرتها الطموحة في مجال تبادل الحقوق الأدبية والترجمة.

وبحسب “وام”، نجحت “ وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية ” منذ انطلاقتها في العام 2020 بمبادرة من هيئة الشارقة للكتاب برئاسة الشيخة بدور القاسمي في تعزيز التواصل بين الناشرين والمؤلفين والمترجمين والرسامين وغيرهم من الفاعلين في المجال الأدبي والفكري وساعدت في وصول الكثير من الأعمال إلى الأسواق العالمية .

ودأبت الوكالة في إطار مهامها على حماية حقوق الناشرين والكُتّاب وتحفيز سوق النشر العربي وترويج المحتوى الأدبي والثقافي العربي على الصعيد العالمي.

وتتمثل أولويات “ سعيد ” في تكثيف مبادرات الوكالة بمجالي حقوق النشر والترجمة في جميع أنحاء العالم العربي وزيادة حضورها في الجوانب الثقافية والعلمية وتعزيز زخم التفاعل الثقافي والأدبي لما فيه مصلحة صناعة النشر الإقليمية.

وقال “ سعيد” : “ هذا هو الوقت المثالي للالتحاق بوكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية التي تأسست خلال فترة الجائحة لكنها بدأت الآن تترك بصماتها على صناعة النشر ونشهد اليوم إقبالاً متنامياً على المحتوى العربي حول العالم تماماً و نلمس تعطش القراء العرب للأعمال الدولية وستعمل الوكالة على تلبية هذه الحاجات وإنشاء منظومة ثقافية ديناميكية لتطوير وتوسيع قطاع النشر العربي من خلال تعريف المزيد من القراء الدوليين على الثقافة والأدب العربي”.

كان “ تامر سعيد ” قد شغل سابقاً منصب المدير العام لمجموعة كلمات في دولة الإمارات لأكثر من 12 عاماً ساعد خلالها المجموعة المعنية بصناعة النشرعلى النمو عبر إدخال إصداراتها إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم وبناء محفظة شراكات قوية مع العديد من دور النشر الدولية.



