نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعيين منى عبد الكريم اليافعي مديراً عاماً لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 05:55 مساءً - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. المرسوم الأميري رقم (46) لسنة 2023م، بشأن ترقية وتعيين مدير عام لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

ونص المرسوم على أن “ترقى سعادة منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى درجة مدير عام. وتعين مديراً عاماً للمدينة اعتباراً من تاريخه”.



