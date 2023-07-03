نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي و”الإمارات للتعليم المدرسي” توقعان مذكرة انضمام إلى “إسعاد” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 05:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مُذكرة تعاون بشأن بطاقة الخصومات “إسعاد” التابعة لشرطة دبي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وحرصاً منهما على توطيد أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات المُشتركة.

وبحسب “وام”، وقع الاتفاقية معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المُتقدمة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد الدكتور منصور البلوشي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، ومنى العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، والعقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد؛ ومن طرف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سعادة المهندس محمد القاسم المدير العام للمؤسسة، وخالد المازمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة وعدد من المسؤولين.

وأكدت معالي سارة الأميري، أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تضع على رأس أولوياتها إسعاد موظفيها وتحقيق أعلى درجات الرضا الوظيفي وبث الروح الإيجابية في بيئة العمل، باعتبارها عوامل رئيسية لتحسين جودة الأداء والارتقاء به بما ينعكس إيجابا على جهود النهوض بالميدان التربوي، مشيرة إلى أنه ضمن جهود المؤسسة في هذا الشأن تم توقيع مذكرة التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي التي تعد شريكاً استراتيجياً للمؤسسة، وبموجب الاتفاق سيتم منح جميع موظفي المؤسسة بطاقة “إسعاد”.

وثمنت معاليها دور القيادة العامة لشرطة دبي ودعمها لجهود الارتقاء بمنظومة التعليم الوطني، وتعاونها مع المؤسسة في مختلف المجالات المُتعلقة بضمان سير العمل في الميدان التربوي في أجواء من الأمن والأمان.

بدوره، أثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، على التعاون المشترك مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم وتعزيز أواصر التعاون في ما بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود لرفع مستوى السعادة لدى الموظفين وأسرهم.

وأكد معاليه أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تعزيز الشراكة البنّاءة مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، والعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية المشتركة التي تساهم في تحقيق السعادة للموظفين وتعزيز الاستقرار.

وتُتيح المذكرة انضمام موظفي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى برنامج “إسعاد” حيث ستزودهم لجنة بطاقة إسعاد بالبطاقة وكذلك إشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المُنضمة إلى برنامج إسعاد.

وتهدف بطاقة “إسعاد” إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم الاستهلاكية والصحية والتعليمية، بأسعار مُخفضة من خلال العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص.



