“دائرة الصحة” تُعلن عن مركزين للتميز في السكتة الدماغية في أبوظبي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 05:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن مركزين للتميز في السكتة الدماغية في أبوظبي هما مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وبحسب “وام”، أوضحت الدائرة أن اختيار مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية جاء نظراً لقدرتهم المتميزة على تقديم مستويات رعاية صحية استثنائية بجودة عالية المستوى للمصابين بالسكتة الدماغية من خلال فريق متعدد التخصصات يضم مهنيين مرخصين ومتمرسين مدربين ذوي الخبرة في طب الأوعية الدموية الدماغية والأمراض العصبية وجميع التخصصات ذات الصلة بما في ذلك طب الطوارئ وطب الأعصاب والسكتة الدماغية وجراحة الأوعية الدموية الدماغية والأشعة العصبية التداخلية والأشعة العصبية التشخيصية والأشعة التشخيصية.

بالإضافة إلى توفير مراكز التميز الجديدة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ المتعلقة بالسكتة الدماغية ستعمل المنشآت الصحية في الإمارة والتي لديها قسم طوارئ يعمل على مدار الساعة ومجهز بأحدث الأجهزة والتصوير الطبي إلى جانب خدمات التخثر الوريدي كمراكز جاهزة للاستجابة للسكتة الدماغية.

بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة وحسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة “M42”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي تم تسليم دروع مركز التميز ضمن احتفالية نظمتها الدائرة في مقرها الرئيسي.

وقالت سعادة الدكتورة نورة الغيثي “ تواصل الدائرة تبنيها لنهج يضع المريض في جوهر كل ما تقوم به كجزء من التزامها بضمان تقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية كما تحرص على تسهيل الوصول للخدمات الصحية وتعزيز الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ الصحية بما في ذلك الاستجابة للسكتة الدماغية”.

ويحدد المعيار الصادر عن الدائرة الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة والمواصفات التي يتعين على المنشآت الصحية التي تسعى في الحصول على تصنيف مراكز التميز استيفائها حيث تركز الدائرة على ستة عناصر أساسية يتم أخذها بالحسبان عند تقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميز من بينها المخرجات السريرية وتجربة وسلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة ومدى رضا وتفاعل العاملين في المنشأة وبرنامج المنشأة التعليمي والبحثي وبرامج الإقامة والتدريب كما تأخذ دائرة الصحة الاعتمادات والتراخيص الحاصلة عليها المنشأة الصحية بعين الاعتبار عند تصنيفها كمراكز للتميز.

من جانبه قال الدكتور ناصر عماش الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية.. “ يعد اختيارنا كمركز تميز للسكتة الدماغية بمثابة دليل هام على التطور المحرز التي تشهده خدمات السكتة الدماغية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية بما في ذلك الأشعة العصبية التداخلية”.

وأضاف “ منذ أقل من عام افتتحنا جناح الأشعة التداخلية الثنائي لتشخيص وعلاج السكتات الدماغية الإقفارية وقد شهدنا بالفعل نتائج رائعة وخلال هذا الوقت أجرينا العديد من حالات استئصال الخثرة الميكانيكي”.

وقال “ يتيح نهجنا المتكامل في الرعاية متعددة التخصصات والمدعوم بالتعليم والبحث والابتكار لخبرائنا تقديم رعاية متعددة التخصصات فريدة وشاملة لمجموعة واسعة من الحالات العصبية الشائعة والمعقدة في الوقت المناسب”.

وتتوفر في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وحدة السكتات الدماغية التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتي توفر رعاية شاملة متعددة التخصصات من قبل فريق متعدد التخصصات يضم أفضل الخبراء في مجال جراحة الأوعية الدموية الداخلية ذوي الكفاءة العالية لعلاج جميع الحالات المعقدة والخطرة المتعلقة بالشرايين والأوردة والجهاز اللمفي كما أطلقت مدينة الشيخ شخبوط الطبية مؤخراً جناح الأشعة التداخلية الثنائي Biplane Angio Suite لتشخيص وعلاج السكتات الدماغية الإقفارية وتخضع هذه الخدمة لإدارة قسم الأشعة العصبية التداخلية وهي جزء من قسم التصوير السريري حيث يتعاون أخصائيو الأشعة العصبية التداخلية بشكل وثيق مع وحدة السكتات الدماغية وتغطي الخدمة مساحة جغرافية واسعة ضمن إمارة أبوظبي لتقدم إجراءً علاجياً مهماً ومنقذاً للأرواح سيقلل بشكل كبير من الآثار السلبية طويلة المدى أو الآثار الدائمة للسكتة الدماغية.

من جانبه قال الدكتور ممتاز خان رئيس الأطباء ورئيس الخدمات الطبية بالإنابة في كليفلاند كلينك أبوظبي.. “ اختيار كليفلاند كلينك أبوظبي من قبل دائرة الصحة كمركز تميز في السكتة الدماغية في الإمارة يعد دليلاً واضحاً على خبرات فريقنا المتعدد التخصصات وبنيتنا التحتية عالمية المستوى، والجهود والخدمات السريرية والبحثية لبرنامج طب الأوعية العصبية ومركز علاج السكتة الدماغية”.

وأضاف ” تقدم كوادرنا الصحية من ذوي الكفاءة العالية والخبرات الواسعة بالاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة لدينا أفضل النتائج السريرية للسكتة الدماغية والأمراض العصبية الأخرى، الأمر الذي يلغي الحاجة للسفر للعلاج إلى الخارج للحصول على الرعاية المعقدة وسنواصل العمل عن كثب مع دائرة الصحة في أبوظبي والمنشآت الصحية للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة”.



