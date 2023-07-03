نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يصدر كتاب “تاريخ الملوك النبهانيين في عُمان 1154م – 1622م” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 3 يوليو 2023 05:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أصدرت “دار – منشورات القاسمي”، أحدث الإصدارات التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعنوان ” تاريخ ملوك النبهانيين 1154م – 1622م” وهو الإصدار الـ 82 لسموه ضمن سلسلة مؤلفاته في مختلف حقول المعرفة ( التاريخ والسيرة والتحقيق والأدب والمسرح ) وترجم العديد منها إلى 20 لغة أجنبية.

ويعرض صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في الكتاب تاريخ سلطنة عُمان والمنطقة في فترة زمنية تقارب خمسمائة عام، يسلط فيها الضوء على ما جرى فيها من أحدات وما دار فيها من وقائع ويميط اللثام عن أدق التفاصيل بأسلوب تاريخي سردي مشوق وعرض قصصي ممتع.

وينتظم كتاب “تاريخ ملوك النبهانيين”، في عقد الموسوعة التي أطلق عليها صاحب السمو حاكم الشارقة عنوان “سلطان التواريخ”، ويأتي كتاب “تاريخ ملوك النبهانيين 1154م-1622م” في الجزء الثاني من هذه الموسوعة.

ويعد كتاب “تاريخ ملوك النبهانيين” سجلاً تاريخياً موثوقاً حافلاً بدقائق الأحداث وتفاصيل الوقائع التي دارت في الفترة (1154م – 1622م) في منطقة الخليج العربي، حيث اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، في تسطير كتابه على حصيلته العلمية الراسخة في التاريخ والجغرافيا والآثار واطلاعه الواسع على المخطوطات النفيسة، كما استقى سموه معلوماته من مقتنياته الشخصية من نفائس المخطوطات، واعتمد على ما لديه من كنوز الخرائط والوثائق.

ويمتاز كتاب “تاريخ ملوك النبهانيين 1154م – 1622م” بما حواه في الملحق الأول “مشجر ونسب الملوك والسلاطين النبهانيين” ويعرض تفصيلاً دقيقاً محققاً لسَيْر المُلك في النبهانيين.

وجاء في الملحق الثاني “عملة ذهبية” تمّ اكتشافها من قبل هيئة الشارقة للآثار في تنقيبات سور خورفكان تعود لفترة حكم السلطان الأعظم سيف الدين نصرت الذي حكم في الفترة من عام 1272م-1290م.



