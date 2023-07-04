نشكركم على متابعتكم خبر اعتماد قرار إنشاء وزارة للاستثمار وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً لها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 02:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرار إنشاء وزارة للاستثمار وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً لها.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات المهمة وكان أولها، وبتوجيهات أخي رئيس دولة الإمارات، اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في دولة الإمارات ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي وتعيين محمد حسن السويدي وزيراً للاستثمار في دولة الإمارات.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء دولة الإمارات وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.



