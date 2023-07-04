نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 02:52 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً نهاراً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 01:18، الجزر الأول عند الساعة 08:22 و الجزر الثاني عند الساعة 18:57.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والمد الثاني عند الساعة 21:51 والجزر الأول عند الساعة 16:41 والجزر الثاني عند الساعة 04:39.



