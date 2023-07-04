نشكركم على متابعتكم خبر اليوم.. ألعاب القوى تدشن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب العربية بالجزائر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تدشن ألعاب القوى، اليوم الثلاثاء ، مشاركة الإمارات في منافسات دورة الألعاب العربية الـ 15 التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري، تحت شعار “بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي”.

وبحسب “وام”، تتضمن المنافسات مشاركة منتخبي ألعاب القوى، وألعاب القوى لأصحاب الهمم، حيث أنهى المنتخبان تحضيراتهما بالمران على الملعب الأولمبي بوهران.

وكان الفوج الثالث من الوفد الرياضي لدولة الإمارات، قد وصل اليوم الأثنين، متضمنا منتخبات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، والريشة الطائرة وكرة الطائرة للسيدات.

وحث أحمد الطيب مدير الوفد، جميع اللاعبين واللاعبات على بذل قصارى جهودهم من أجل التمثيل المشرف للإمارات والتحلي بروح التنافس الشريف وتقديم أقصى ما لديهم من أجل تحقيق أفضل النتائج في المحفل العربي الكبير.

وكان الطيب قد حضر اليوم اجتماع مدراء الوفود المشاركة مع اللجنة المنظمة، والذي تم خلاله مناقشة كل الأمور الإدارية واللوجستية المتعلقة بالدورة.

وأعربت أروى أحمد إدارية منتخب الكرة الطائرة للسيدات، عن شكرها وتقديرها للجنة الأولمبية الوطنية لما وفرته من تسهيلات لمشاركة المنتخب في الدورة العربية.

وقالت: “جئنا للمنافسة على ميدالية بغض النظر عن مستويات المنتخبات الأخرى، نحن أيضاً لدينا لاعبات متميزات تتمتعن بالإصرار والعزيمة ولديهن شغف وروح عالية ورغبة في تشريف سمعة الدولة في هذا المحفل العربي الرياضي الكبير”.

يذكر أن وفد الإمارات الرياضي يخوض غمار المنافسات في 15 رياضة، هي: كرة الطائرة سيدات، وألعاب القوى رجال وسيدات، والملاكمة رجال، والجودو رجال، والسباحة رجال وسيدات، والكاراتيه رجال وسيدات، والريشة الطائرة رجال وسيدات، والدراجات رجال وسيدات، ورفع الأثقال رجال وسيدات، وتنس الطاولة رجال، والمبارزة رجال وسيدات، والشطرنج رجال وسيدات، والشراع رجال وسيدات، علاوة على رياضتي كرة السلة على الكراسي، وألعاب القوى رجال وسيدات لأصحاب الهمم.



