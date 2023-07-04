نشكركم على متابعتكم خبر معهد الإمارات المالي يطلق برنامج “رواد تكنولوجيا المستقبل” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 يوليو 2023 01:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن معهد الإمارات المالي – الرائد إقليمياً في التعليم بالقطاع المالي والمصرفي – بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة عن بدء برنامج “رواد تكنولوجيا المستقبل” الذي يهدف إلى دعم المواهب المواطنة في قطاع التكنولوجيا وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي في القطاع المالي والمصرفي ما يساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية والنهوض بها.

وبحسب “وام”، يستمر البرنامج على مدار ستة أشهر بمشاركة 100 مواطن ومواطنة ستتاح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة من مؤسستين مرموقتين عالمياً في مجال التعليم والتدريب وخلال المرحلة الأولى من البرنامج ستتولى جامعة أكسفورد تزويد المشاركين بتدريب وتأهيل شامل حول التطبيقات العملية للتكنولوجيا في القطاع المالي.

وفي المرحلة الثانية سيقدم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المعروف بتطوراته الرائدة في التعليم التكنولوجي تدريباً متخصصاً وفق مجالات خبرة المشاركين في البرنامج وتهدف هذه المرحلة إلى تمكينهم بالمهارات المتقدمة اللازمة للازدهار في مجال التكنولوجيا سريع التطور.

ويهدف برنامج رواد تكنولوجيا المستقبل إلى رعاية وتطوير الجيل القادم من قادة التكنولوجيا المالية في الدولة ما يحدث تأثيرا كبيرا في إعداد الكوادر الوطنية وتقديم التدريب المتخصص لهم.

وقالت نورة البلوشي مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة إن البرنامج يهدف إلى تزويد المتخصصين في الخدمات المالية في الدولة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة المشهد التكنولوجي السريع التطور في القطاع بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة واستراتيجية المؤسسة ويغطي البرنامج الخدمات المالية والتكنولوجيا وسيتم تقديمه من خلال مزيج من التدريس وجها لوجه والافتراضي وعبر الإنترنت.

وأضافت “ إدراكا للحاجة للكوادر الوطنية الماهرة في مجال التكنولوجيا المالية قمنا في معهد الإمارات المالي وبالتعاون مع جامعة أكسفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بتصميم برنامج شامل ومتطور يتمحور حول ثلاثة مجالات رئيسية : الأمن السيبراني وعلوم البيانات والبرمجة”.



