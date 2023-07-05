نشكركم على متابعتكم خبر “الثقافة والشباب” تُطلق المخيم الصيفي الاثنين المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 10:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تنظم وزارة الثقافة والشباب المخيم الصيفي 2023 بنسخته الرابعة من 10 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل تضم أكثر من 200 نشاط تفاعلي.

وبحسب “وام”، يهدف المخيم إلى تمكين أفراد المجتمع عبر الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية فضلاً عن تعزيز ثقافتهم وتعميق ارتباطهم بالهوية الوطنية وترسيخ قيم الأجداد والآباء في نفوس الأجيال القادمة.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي التي تمتد لمدة 5 أسابيع متتالية مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية بما في ذلك ورش عمل إبداعية ودورات تخصصية وتدريبات مهنية ولقاءات وجلسات نقاشية وتجارب علمية وبطولات رياضية ورحلات ميدانية جميعها تستهدف أفراد المجتمع من عمر 6 سنوات وصولاً إلى كبار المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً ويتم تنظيمها بالشراكة مع جهات رائدة في القطاعين الحكومي والخاص وبالتعاون مع نخبة من المتخصصين والمدربين المحترفين.

وقال سعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب: تحرص دولة الإمارات باستمرار على تنمية أفراد المجتمع من خلال برامج ومبادرات تسهم في خلق بيئة تفاعلية مواتية للاستثمار في قدراتهم لا سيّما فئة الشباب وذلك في نهج حثيث وثابت لإعداد جيل متسلح بالمهارات المتقدمة التي تخدم استراتيجية دولة الإمارات. وتضمن المشاركة الشبابية في كافة المجالات تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة التي ترى في الأجيال المتعاقبة امتداداً لمسيرة تاريخية أرسى قواعدها الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ضمن مساعٍ لبناء كيان له إسهاماته المرموقة على كافة الأصعدة والقطاعات.

وأضاف ان المخيم الصيفي يعد مبادرة مثالية لتحقيق التنمية المستدامة التي تمضي نحوها دولة الإمارات بخطى ثابتة من خلال تطوير قدرات ومواهب أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية إذ يوفر المخيم بيئة مشجعة لاكتشاف المهارات الجديدة ونحن نؤمن بأن الشباب هم قادة المستقبل لذلك يتوجب علينا توفير الفرص والإمكانيات التي تدفع بهم نحو النمو والتطور في بيئة آمنة ومحفزة.

من جهتها قالت وفاء آل علي مدير إدارة المراكز الإبداعية في وزارة الثقافة والشباب لطالما سعت الوزارة إلى تعزيز القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات للمساهمة الفعّالة ضمن منهجية وطنية محورية في مسيرة التنمية وصولاً إلى بناء مستقبل أكثر ازدهاراً لدولة الإمارات.

وأضافت أن التسجيل للمشاركة في “المخيم الصيفي 2023” متاح الآن ونشجع الشباب وجميع أفراد المجتمع الطامحين للاستفادة من هذه الفرصة القيّمة لتطوير أنفسهم واكتشاف إمكاناتهم إذ نسعى جميعاً لجعل المخيم الصيفي بموسمه الجديد تجربة مثيرة ومفيدة لجميع المشاركين حيث يتم تنظيم الفعاليات بأفضل الطرق الممكنة ضمن بيئة مشجعة.

بدوره قال راشد غانم الشامسي مدير إدارة المبادرات الشبابية في وزارة الثقافة والشباب: بفضل دعم وزارة الثقافة والشباب ورؤية القيادة الحكيمة عملنا على توفير فرصة نوعية لأفراد المجتمع للاستفادة من المخيم الصيفي بنسخته الرابعة واستثمار طاقاتهم الكامنة وتطويرها.

وأشار إلى أن فعاليات المخيم الصيفي تتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة الممتعة والترفيهية مثل تنظيم رحلات استكشافية لمعالم سياحية محلية وورش عمل تعليمية في مجالات الفن والثقافة والابتكار وألعاب رياضية تعزز اللياقة البدنية وروح المنافسة الصحية بين الشباب، كما يُخَصص جزء من البرنامج للتعلم وتنمية المهارات الشخصية والقيادية من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وتطوير مهارات التواصل واتخاذ القرارات الصائبة.

ويمكن التسجيل في المخيم الصيفي 2023 عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الثقافة والشباب أو التواصل مع الجهات المعنية المختصّة لاختيار برامج الأنشطة والفعاليات المفضلة.



