نشكركم على متابعتكم خبر تمديد فترة سداد القروض السكنية للمواطنين إلى 30 عاماً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 10:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي “محمد بن هادي الحسيني”، وزير الدولة للشؤون المالية، أن المصرفي المركزي اتخذ العديد من الإجراءات. التي تستهدف التخفيف من تبعات ارتفاع سعر فائدة الأساس “الإيبور” وتأثيراته على قروض الإسكان.

وتضمنت رفع مدة فترة سداد قروض إلى 30 عاما، على أن تتحمل البنوك الفوائد المتبقية على هذه المدة المضافة، بمعني إعفاء العملاء من الفوائد المتبقية غير المغطاة.

وأفاد، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة المصرف المركزي، عكف في شان التخفيف من أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين. في إعطاء البنوك مرونة وزيادة نسبة الاقتطاع الشهر لتصل إلى 60% من راتب أصحاب الدخل المرتفع. مقابل تحمل البنوك تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة بعد هذا الحد، بمعني إعفاء العملاء من الفائدة المتبقية ضمن نسبة 10% الإضافية.

وأضاف: “أما بالنسبة للعملاء من أصحاب ذوي الدخل المحدود، تم السماح للبنوك، بإعادة مد فترة السداد لهم، لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصي 30 سنة. مع الحفاظ على نسبة الاقتطاع من الراتب عند 50% و30% للمتقاعدين حسب ما هو معمول به حالياً. على أن تتحمل البنوك الفوائد المتبقية بعد هذه المدة، بمعني إعفاء العملاء من الفوائد المتبقية غير المغطاة”.



