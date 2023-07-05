نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الرأس الأخضر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 5 يوليو 2023 02:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، حفظه الله. برقية تهنئة إلى فخامة “خوسيه ماريا نيفيس”، رئيس جمهورية الرأس الأخضر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة “خوسيه ماريا نيفيس”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “يوليسيس كوريا إي سيلفا”، رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر.



