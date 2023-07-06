نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي مالاوي وجمهورية القمر المتحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 04:52 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، حفظه الله. برقيتي تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور “لازاروس شاكويرا”، رئيس جمهورية مالاوي، وفخامة “عثمان غزالي”، رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيات تهنئة مماثلة إلى فخامة رئيسي ملاوي والقمر.



