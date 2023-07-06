نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تقدم 15 مليون دولار لإعادة تأهيل المناطق المتضررة في جنين ومخيمها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح حساب مشترك، والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا” وخدماتها. ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية.

وبحث سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية، مع “فيليب لازاريني”، المفوض العام لوكالة “أونروا”، خلال اتصال هاتفي. التعاون بين دولة الإمارات و”أونروا” وسبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة. والدور المهم والمحوري الذي تقوم به الوكالة في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد سموه خلال الاتصال، التزام دولة الإمارات الثابت بدعم وكالة “أونروا” ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجه أداءها العمليات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة. وأداء رسالتها السامية في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشاد، وفق “وام”، بالخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، معرباً عن الشكر للجهود التي يقوم بها كادر الوكالة في جنين ومخيمها لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكد على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وعلى دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الإطار. وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، ثمن “لازاريني” الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للوكالة، وآخرها الإعلان مطلع العام الجاري عن تخصيص 20 مليون دولار لدعمها.



