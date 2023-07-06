نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الخارجية تتلقى 3600 مكالمة وتسجل 91 بلاغاً طارئاً خلال إجازة عيد الأضحى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تلقت وزارة الخارجية 3600 مكالمة وتعاملت مع 91 بلاغاً طارئاً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تم تسجيلها عبر نظام الطوارئ المخصص لمواطني الدولة في الخارج، 45% منها لحالات طبية متوسطة.

وأكدت الوزارة أهمية حصول المسافر الإماراتي على تأمين صحي مناسب قبل السفر. وحيازة كمية كافية من الأدوية وبموجب وصفة طبية مصرحة، للفترة التي تكفيه حتى العودة إلى أرض الدولة.

وقالت مديرة إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية “بشرى المطروشي”، إن “الوزارة تتلقى بلاغات المواطنين الطارئة خارج الدولة من خلال خط الطوارئ المخصص لهم. حيث يتم إدخالها في نظام رقمي تم تصميمه بحيث يتوافق مع متطلبات وطبيعة البلاغات المقدمة”.

وأضافت: “يضمن تسجيل البلاغ برقم مرجعي يصل للمواطن عن طريق رسالة نصية تمكنه من متابعته إلى حين إغلاقه. يتم من خلال النظام تحديث كافة المستجدات الخاصة بالبلاغ إلى حين التأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب وإغلاق البلاغ”.

وتابعت: “فريق المتابعة ومراقبة الجودة في وزارة الخارجية، يقوم بالتواصل مع كافة مقدمي البلاغات الطارئة بعد إغلاقها. وذلك لتقييم مدى رضاهم عن استجابة الوزارة للبلاغ إضافة إلى تدوين الملاحظات الواردة من المتعامل، بهدف تطوير منظومة التعامل مع البلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج”.

وأكدت وزارة الخارجية على المواطنين ضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر قبل مغادرة الدولة بحيث لا تقل عن 6 أشهر. والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الرسمية الخاصة بالمسافر، إضافة إلى الاحتفاظ بالوثائق الرسمية الأصلية في مكان آمن، واختيار السكن المناسب الذي تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة.

وأوضحت الوزارة أهم الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب التعرض لحوادث السرقة والاعتداء، وهي تفادي الخروج بشكل فردي خصوصاً في أوقات متأخرة من الليل. وعدم المبالغة في المظهر ولبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة خلال السفر والاستعاضة عنها باستخدام بطاقات الائتمان البنكية. وضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة حرصاً على عدم فواتها.

ولفتت إلى أنه “من الأفضل الحجز على رحلات مباشرة إلى الوجهة المقصودة. والتأكد من حجز تذكرة واحدة تحتوي على وجهات الترانزيت وعدم فصلها في تذاكر مختلفة، في حال حجز تذكرة ترانزيت”.

وحثت الوزارة المسافر الإماراتي على التسجيل في خدمة “تواجدي”، داعية جميع مواطني الدولة المتواجدين في الخارج إلى عدم التردد بالاتصال على الرقم (0097180024) في حالة تعرضهم لأي طارئ. وعلى مركز اتصال الوزارة على الرقم (0097180044444) في حال وجود استفسارات والتقديم على الخدمات.



