نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية ونظيره الفلبيني يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 يوليو 2023 09:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع أنريكي مانالو وزير الشؤون الخارجية في الفلبين، العلاقات بين البلدين، والفرص المتاحة لتعزيزها في القطاعات كافة.

كما استعرضا، التعاون في ملف مكافحة التغيّر المناخي، خاصة مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر «COP28».

وبحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، ومانالو، الأوضاع في المنطقة، والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاتصال العلاقات المتميزة بين البلدين، والحرص على تعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما، ويدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشاد سموّه بجهود الجالية الفلبينية في الدولة، وإسهاماتها بمختلف القطاعات.



