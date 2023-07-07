ألعاب القوى تضيف الميدالية الخامسة للإمارات في الدورة العربية بالجزائر

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

رفعت فاطمة الحوسني، لاعبة منتخب ألعاب القوى للسيدات، رصيد بعثة الإمارات في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 15 “الجزائر 2023”، إلى 5 ميداليات بإحرازها الميدالية البرونزية في مسابقة رمي القرص للسيدات محققه مسافة 43.53 متر.

وبحسب “وام”، كانت محصلة الإمارات قبل هذه الميدالية 4 ميداليات برونزية، حققهم كل من الشعالي حسن النعيمي في مسابقة المشي لمسافة 20 كلم، إضافة إلى ثلاثية منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم، سلطان الشامسي في دفع الجلة، ومحمد خليفة المزروعي، في مسابقة 100م كراسي متحركة، وراشد الزيودي في رمي الرمح.

وأعربت فاطمة الحوسني عن سعادتها بالتتويج بالميدالية البرونزية التي حققتها في ظل منافسة قوية مع باقي اللاعبات العربيات المشاركات .. وقالت : ” سعادتي بهذه الميدالية مختلفة، فبرغم سابق فوزي في بطولات عربية إلا أن هذه الميدالية تحديداً لها اعتبارات خاصة لأنها تحققت في أكبر تجمع رياضي عربي، وفي أول مشاركة لي بالدورة العربية”.

وأضافت : ” بمجرد العودة إلى الإمارات سأبدأ في الإعداد والتجهيز لمشاركتي في دورة الألعاب الآسيوية المقررة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين بالصين”.

وتواصلت مشاركات وفد الإمارات الرياضي المؤلف من 131 لاعبا ولاعبة في الدورة، ففي السباحة تمكن عمر الحمادي من التأهل لنهائي مسابقة 200 متنوع بزمن قدره 2.21 دقيقة.

وفي الريشة الطائرة، تأهل إلى دور الـ 16 كل من مريم البلوشي وفرح الحجي وناصر الصايغ بعد تجاوز دور الـ 32 إلى جانب لاعبتنا غدير الطاهري التي تأهلت مسبقاً بموجب نتائج القرعة، وسيخوض لاعبو منتخبنا الوطني إلى جانب الفردي منافسات فئتي الزوجي والزوجي المختلط.

وخسر منتخب الكرة الطائرة للسيدات في مستهل مشواره أمام نظيره الجزائري بنتيجة 0-3، ويلتقي المنتخب في ثاني مواجهاته أمام نظيره القطري.

ويواجه منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة نظيره الليبي في المواجهة الثانية له بالدورة.

وكانت النسخة الـ 15 من دورة الألعاب العربية قد شهدت إقامة حفل افتتاح مميز على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، تضمن العديد من الفقرات المنوعة والتي تعكس حجم التظاهرة الرياضية العربية التي تزامنت مع عيد الاستقلال للجزائر.

وشارك وفد الإمارات في طابور الافتتاح، ورفع علم الدولة سالم عبدالرحمن لاعب منتخب الشطرنج.

وأكد سعادة سلطان بن مجرن، رئيس بعثة وفد الإمارات في دورة الألعاب العربية، أن المشاركة في المحفل الرياضي العربي تحمل أبعاد كبيرة على اعتبار أن الرياضة لغة الشعوب.

وقال : ” تحرص دولة الإمارات على مشاركة أشقائها العرب في مختلف الفعاليات والأنشطة العربية، ويعتبر التواجد الإماراتي جزءا من الأهداف السامية لإنجاح الدورة العربية “.

وأشار إلى أن الثقة كبيرة في أبناء الإمارات لتحقيق الإنجازات والتمثيل المشرف الذي يعكس سمعة ومكانة الدولة على الصعيد الرياضي، رغم التحضيرات السريعة من مختلف المنتخبات بسبب إقامة الدورة العربية بصورة سريعة.

من جانبه أعرب سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا للشطرنج عن فخره واعتزازه برفع علم الإمارات في حفل افتتاح الدورة التي تعتبر ملتقى الرياضيين العرب في مختلف الألعاب.

وقال : “ شاركت في العديد من الدورات الأولمبية الآسيوية والعربية، لكن الشعور يبدو مختلفاً في الدورة العربية في ظل هذه المشاركة الواسعة للوفود العربية”.

وأكد أن حظوظ منتخب الشطرنج في المنافسة على الميداليات بالدورة كبيرة بما فيها الذهبية التي تعتبر طموحهم الأول.



