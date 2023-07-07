نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يهنئ هاتفياً رئيس الباراجواي المنتخب بفوزه في الانتخابات الرئاسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 10:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي المنتخب هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته للرئيس سانتياغو بينيا التوفيق والنجاح في قيادة بلاده وشعبه نحو مزيد من التقدم والنماء.

كما أعرب سموه عن تطلعاته إلى تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو التطور والازدهار.

من جانبه عبر فخامة سانتياغو بينيا عن شكره وتقديره لتهنئة سموه وما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه الباراغواي وشعبها متمنياً لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم.



