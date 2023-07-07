“مفاجآت صيف دبي”: عروض ترفيهية وجوائز للزوار

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يحفل مهرجان “مفاجآت صيف دبي 2023” بمجموعة واسعة من الفعاليات والعروض الترفيهية والخصومات وفرص الفوز بجوائز قيمة والعديد من الأنشطة الجديدة ويتيح لسكان دبي وزوراها فرصة الاستمتاع بتجربة لاتنسى طوال موسم الصيف.

وبحسب “وام”، يقام المهرجان برعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حيث يقدم هذا الصيف العديد من العروض الترفيهية والفنية والحفلات التي يشارك فيها فنانين عالميين في جميع أنحاء المدينة من بينهم روبي كولين الذي سيحي حفلاً موسيقياً حياً في فندق “موفنبيك شاطئ الجميرأ” في 7 يوليو الجاري بالإضافة إلى أمسية موسيقية لفنان الراب المصري ويجز وفنان موسيقى الهيب هوب الشهير DizzyTooSkinny والتي ستقام في “ذا أجندا” بمدينة دبي للإعلام في 15 يوليو.

وينطلق المخيم الصيفي “المستكشف” في “متحف الاتحاد” في الفترة من 10 إلى 14 يوليو ثم مرة أخرى في الفترة ما بين 17 إلى 21 يوليو حيث يمكن خوض رحلة استكشافية تعليمية مليئة بالمرح والأنشطة الثقافية التي تمكن الأطفال من التعرف على تاريخ وقصة الاتحاد وتأسيس الدولة.

وتقام الدورة الثانية من سلسلة الحفلات الموسيقية المرتقبة “بيت ذا هيت-Beat the Heat” خلال مهرجان “مفاجآت صيف دبي” بالتعاون مع “سبوتلايت” و”أنغامي” حيث تقدم هذه الفعالية أمسيات لعروض بمشاركة فنانين معروفين وفرق موسيقية وذلك في “ذا أجندا” في مدينة دبي للإعلام طوال شهري يوليو وأغسطس.

ويقدم مهرجان “مفاجآت صيف دبي” أيضاً فعالية “عالم الخيال- Movie Magic” لإسعاد عشاق الأفلام من جميع الأعمار حيث تتضمن فعالياته مجموعة واسعة من العروض والمسابقات الشيقة وخيارات المأكولات والمشروبات.

وسيستمر موسم التخفيضات خلال مهرجان “مفاجآت صيف دبي” حتى 3 سبتمبر ويتضمن العديد من العروض القيمة لأكثر من 800 علامة تجارية في 3500 منفذ بيع في المدينة حيث تصل الخصومات إلى 75 بالمائة على مدار الأسابيع التسعة القادمة للمهرجان.

وستتاح للمتسوقين خلال موسم الصيف فرصة الاستفادة من العروض والصفقات الرائعة بالإضافة إلى فرصة للفوز بجوائز قيمة من خلال السحوبات التي سيتم إجراؤها خلال فعاليات “مفاجآت صيف دبي” في المراكز التجارية المشاركة حيث يمكن للمتسوقين الحصول على قسيمة رقمية لدخول السحب الذي يتيح لهم فرصة للفوز بسيارة “نيسان إكس تريل 2023″و سيتم اختيار ستة فائزين من خلال إجراء ستة سحوبات من 29 يونيو إلى 3 سبتمبر.

أما عشاق الذهب والمجوهرات فيمكنهم الاستفادة من العديد من العروض القيمة خلال فعاليات” Glittering City of Gold ” التي انطلقت الفترة من 20 يونيو وتستمر إلى 23 يوليو حيث ستتيح هذه الفعالية – التي تنظمها مجموعة دبي للمجوهرات- فرصة استكشاف مجموعة واسعة من المجوهرات والاستفادة من العروض في متاجر المجموعة البالغ عددها 150 متجراً مع تخفيضات تتراوح ما بين 50 إلى 75 بالمائة وغيرها من الهدايا الحصرية.

وتتيح منصة “Idealz” المزيد من الفرص للفوز بجوائز طوال الصيف حتى 30 سبتمبر المقبل حيث سيحصل العملاء عند إنفاق 40 درهماً عبر تطبيق “Idealz” أو الموقع الإلكتروني www.idealz.com على فرصة لربح مليون درهم نقداً.. وعند إنفاق 60 درهماً سيدخل المتسوقون في السحب للفوز بجائزة مهرجان “مفاجآت صيف دبي” الكبرى والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون درهم نقداً.. كما سيحصل العملاء على فرصة للفوز بشقة أحلامهم في دبي عند إنفاق 25 درهم فقط قبل 15 أكتوبر.

وبالإضافة إلى كل هذه الجوائز يمكن للمتسوقين الفوز بسيارة “مرسيدس – بنز A 200 “عند إنفاق 50 درهم من خلال منصة” Idealz “أو عند شراء تذكرة في محطات “إينوك” و”إيبكو” للوقود ومنافذ “زووم ” ومراكز خدمة “أوتوبرو “ومحطات “اينوك لينك” و”ابن بطوطة مول” حتى 30 سبتمبر.

وعند التسوق في أي من المحلات التجارية المشاركة في سحوبات “مفاجآت صيف دبي 2023 “في “ميركاتو” أو “تاون سنتر” تتوفر فرصة أمام المتسوقين للفوز بسيارة “نيسان X-Trail “الجديدة أو بسيارة “كاديلاك إسكاليد” الفخمة التي تبلغ قيمتها 491000 درهم.

ويتيح “عالم مدهش” – الذي انطلق 26 يونيو ويستمر حتى 27 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي – الفرصة لجميع أفراد العائلة لقضاء موسم صيفي مليء بأنشطة المرح والتسلية والترفيه والاستكشاف.

كما تقدم العديد من الفنادق والمنتجعات في المدينة عروضا رائعة للعائلات بالإضافة العروض الإضافية في الأماكن والوجهات المختلفة بما في ذلك “عالم آية” و”إكس سترايك” و”مركز وهوو دبي” الترفيهي ومدينة “إكسبو دبي” و”متحف مدام توسو” و”ريل سينما” و”مرصد سكاي فيوز” و”قمة البرج” و”ذي فيو” في النخلة ومجموعة مختارة من فنادق “ذا أدريس” و”جميرا”وغيرها الكثير.

وينطلق “أسبوع الصيف للمطاعم” خلال مهرجان “مفاجآت صيف دبي” في الفترة من 18 حتى 27 أغسطس المقبل والذي يعد فرصة لاكتشاف فنون الطهي التي تزخر بها مدينة دبي.

وتلقى “مفاجآت صيف دبي” دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم “دبي فستيفال سيتي مول” و”فستيفال بلازا” و”السيف” ومجموعة الزرعوني “ميركاتو” ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبلوواترز وسيتي ووك وطيران الإمارات وإينوك واتصالات وماجد الفطيم “مول الإمارات” “سيتي سنتر مردف” “سيتي سنتر ديرة” ونخيل مولز “ابن بطوطة مول” “نخيل مول” “سوق التنين 2” و “بالم ويست بييتش” و”ذا فيو” و”ذا بييتش” وذا أوتلت فيليدج.



