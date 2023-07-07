نشكركم على متابعتكم خبر تخريج الدفعة الأولى من طلبة مدارس حماية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب وطالبات مدارس حماية للسنة الدراسية 2022-2023، والبالغ عددهم 187 خريجاً وخريجة بنسبة نجاح 100 في المائة، وذلك في نادي الضباط، بحضور مساعدو القائد العام، وسعادة اللواء متقاعد محمد أحمد بن فهد، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة وأولياء أمور الطلبة.

وبحسب “وام”، هنَّأ معالي الفريق المري، الطلبة متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مؤكداً أن مدارس حماية إحدى المبادرات التي تدعم استراتيجية شرطة دبي في دعم موظفيها واسعادهم من خلال توفير التعليم لأبنائهم وتمكينهم وتحسين مهاراتهم وضمان تميّزهم في مساراتهم التعليمية.

وقال إن مدارس حماية وفرت برامج تعليمية متطورة للطلبة من خلال تدريس المناهج والاهتمام بتزويد الطلبة بأهم المعارف وأحدث المهارات والتقنيات وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

من جانبه، أكد سعادة اللواء الدكتور غيث السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن شرطة دبي سخرت العديد من ممكناتها لدعم مدارس حماية، من خلال تعزيز التكامل مع كافة القطاعات، ما ساهم في جعل المعرفة التعليمية والمهارات التي اكتسبها الطلبة قيمة مضافة لهذا الجيل، إلى جانب الشراكات مع مختلف الجهات في قطاع التعليم، بهدف جعل مدراس حماية ريادية في تأهيل جيل مُسلح بالعلم والمعرفة والمهارات المختلفة.

من جهته قال المقدم عبدالله السويدي، مدير مكتب مدارس حماية، إن مدراس حماية في مختلف الحلقات والفروع عملت بجهد كبير في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم فيها، ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات سواء على المستوى الفردي للطلبة أو على مستوى المدارس.

وكرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري الداعمين والرعاة من مجموعة أدنوك ومزارع العين ومجموعة RSG، و مجموعة آرما ديفندس.

يذكر أن شرطة دبي أنشأت مدارس حماية في عام ٢٠١٨، لأبناء العاملين لديها من عسكريين ومدنيين من ذوي فئات وظيفية محددة من كل الجنسيات، وتستوعب أصحاب الهمم، وتتيح للمنتسبين لديها إلحاق اثنين من أبنائهم في المدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مجاناً.



