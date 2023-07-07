نشكركم على متابعتكم خبر شرطة عجمان تُلقي القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية العربية بسرقة مصوغات ذهبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شرطة عجمان القبض على 3 أشخاص عرب بعد اثنا عشر ساعة فقط من قيامهم بسرقة مصوغات ذهبية من سوق الذهب في الإمارة.

وبحسب “البيان”، قال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات يفيد بسرقة مصوغات ذهبية من أحد محلات الذهب تقدر قيمتها بمليون ومئة ألف درهم ومبلغ نقدي وقدره أربعون ألف درهم.

وبالانتقال للموقع ومعاينة المحل تبين أن صاحب المحل لم يقم بتشغيل جرس الإنذار المتصل بغرفة العمليات المركزية إهمالا منه مما تسبب بتأخر عملية الضبط، ولكن على الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وبالبحث والتحري لتحديد الجناة تبين أنهم مارسوا عدة أشكال من التضليل مرتدين أقنعة مضللة وقاموا بتغيير ملابسهم عدة مرات في محاولة منهم لتضليل رجال العدالة، إلا أن رجال المباحث بخبرتهم ومهارتهم تمكنوا من تحديد الجناة واتضح بأنهم من الجنسية العربية.

وبجهود رجال المباحث والتحريات وحنكتهم تم تحديد مكان تواجد المتهم الأول في إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة تم ضبطه ويدعى (ع.غ) عربي الجنسية، كما تم ضبط المتهم الثاني في منطقة الرميلة بإمارة عجمان ويدعى (ط.د) عربي، ومن ثم تم ضبط المتهم الثالث بمنطقة الصناعية الجديدة في إمارة عجمان ويدعى (ص.ع) أيضاً عربي الجنسية، وهو من قاد عملية السرقة وخطط لها.

وبسؤالهم عن الواقعة أقروا بارتكابهم جريمة السرقة، حيث أفاد أحدهم بأن المسروقات وزعت بينهم وتفرقوا بعد عملية السرقة لتضليل رجال الشرطة، فتم استرجاع جميع المسروقات والتي تقدر قيمتها بمليون ومئة وأربعون ألف درهم.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بخبرة وحنكة وكفاءة رجال التحريات وقيامهم بإجراءات سريعة في البحث والتحري والتي مكنتهم من ضبط الجناة في وقت قياسي واستعادة كافة المسروقات، كما دعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة او مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكدا أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.



