نشكركم على متابعتكم خبر السلطات العراقية تُلقي القبض على امرأة قتلت زوجها بمساعدة شخص مأجور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 7 يوليو 2023 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

ألقت السلطات العراقية القبض على امرأة متهمة بقتل زوجها وشخص مأجور ساعدها بعد يوم من العثور على جثة مواطن بداخل حقيبة سفر مرمية في مكب النفايات.

وأضاف بيان تابع لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية: “تم تشكيل فريق عمل من رجال وكالة الاستخبارات، وبأقل من 24 ساعة استطاعت مفارز الاستخبارات القبض على جميع الجناة الذين شاركوا بهذه الجريمة المروعة، والمتكونة من زوجة المجني عليه وشخص مأجور”.

وأشار البيان إلى أنه “بعد مواجهتهم بالأدلة اعترفوا صراحة بقيامهم بقتل المواطن مقابل مبلغ مالي، وقد أحيل الجناة إلى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.



