نشكركم على متابعتكم خبر “شرطة أبوظبي” تدعو إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 يوليو 2023 01:58 مساءً - متابعة _ لمى نصر: دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الالكترونية. وقالت الشرطة عبر تويتر: ” شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب #الأحوال_الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة”.







