نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يلتقي عدداً من زملاء الدراسة وعائلاتهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 يوليو 2023 04:54 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدداً من زملاء الدراسة يرافقهم أفراد عائلاتهم.

وتبادل سموه والحضور – خلال اللقاء الودي الذي حضره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة – الأحاديث الأخوية.. معرباً سموه عن سعادته بلقاء زملائه الذين جمعته بهم ذكريات عزيزة ومواقف مشتركة طيبة.

من جانبهم أعرب الحضور عن بالغ سعادتهم بلقاء سموه داعين الله تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة.

وحضر صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والضيوف مأدبة غداء أقيمت بهذه المناسبة.

كما حضر اللقاء والمأدبة.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.



