نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تساهم بـ 25 مليون يورو لإنشاء مستشفى جديد للأطفال في كوسوفو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 08:51 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تساهم ب 25 مليون يورو لإنشاء مستشفى جديد للأطفال في كوسوفو.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عدة مجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأبلغ سموه معاليه خلال الاتصال الهاتفي أن دولة الإمارات.

وأعرب معالي ألبين كورتي عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات على هذه المبادرة الكريمة التي تعزز من جودة حياة أطفال كوسوفو.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ألبين كورتي مخرجات زيارة العمل التي قام بها سموه إلى كوسوفو شهر أبريل الماضي ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين لخدمة أهدافهما التنموية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكوسوفو وحرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في القطاعات كافة.



