نشكركم على متابعتكم خبر أذربيجان تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 08:51 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أعلنت سفارة الإمارات لدى باكو ،أنه بناء على جهود القيادة الرشيدة وبناء على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تم الإعفاء من التأشيرات لمواطني كلا البلدين بتاريخ 08 يوليو 2023.

ويمكن البقاء لمواطني كلا البلدين في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى 90 يوماً وفق الحساب الرسمي لسفارة الدولة في أذربيجان عبر تويتر.



