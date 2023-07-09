نشكركم على متابعتكم خبر طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 09:56 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً وشمالاً.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي – ان حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية وشمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط شمالاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والمد الثاني عند الساعة 05:32 و الجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:45.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.



