نشكركم على متابعتكم خبر اليوم.. 7 خيول تشارك في كأس زايد للخيول العربية بإسبانيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يحتضن مضمار “سان سباستيان” في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأحد، سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “قوائم”، للخيول العربية الأصيلة، البالغ جائزته 16 ألف يورو، فيما يشهد مضمار مدينة تاجلياكوزو في مقاطعة “لاكويلا ـ ابروتسو” الإيطالية، سباقين لكأس “الوثبة ستاليونز” للخيول العربية الأصيلة بمشاركة (10) خيول، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وبحسب “وام”، تقام سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وتشارك في سباق “كأس زايد” البالغ طوله 1600 متر، 7 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، أبرزها “حمزة” لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة فابريس فيرون.

وينافس على اللقب الفرس “كوثر” للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين وقيادة مايكل فورست، والمهرة “قرة عين” للشيخة ريم آل ثاني بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي.

كما ينافس على اللقب “إيشان دو بوزلس” لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة ميير، و “كاسبار ميتاورا” للمالك كاسار، بإشراف كوماس، وقيادة جي جيلبرت.

وهناك أيضاً “جراح عذبة” لعذبة للسباقات، بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة ار سوسا، و”حميد” للمالك عبد الله مبارك المرزوقي، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون.

ويستضيف مضمار “تاجلياكوزو” الإيطالي سباقين لكأس الوثبة، الأول على لقب جائزة كأس “الوثبة ستاليونز” ـ”جوادا لاجارا”، للخيول عمر ثلاث سنوات لمسافة 1350 متر، البالغ جائزته 6,050 يورو، بمشاركة 5 خيول، ويتصدر الترشيحات “إليدورا” جيرمانو مرسيللي.

وينافس على اللقب “إيفسو” بقيادة جيوسب اريكوفيتش، و”إلدا” بقيادة كارلو فيوسيشي، و”إمباجادور جو” بقيادة ريكاردو لاكبوني، و”إنتوديلوتاس” بقيادة نوما ميلود.

وتشارك في السباق الثاني كأس “الوثبة ستاليونز”” سيتا ديل ميسكو”، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 6,050 يورو، (5) خيول أبرزها “ديامنتيد اتركسينتا” بقيادة جيرمانو مارسيلي.

ويتصدر المرشحين “أمور” بقيادة مانويل بوركو، و”داليا باي اونجيليا” بقيادة كارلو فيوسيشي، وهناك أيضاً في المنافسة “ديستسنو ريبلي” بقيادة ريكاردو لاكبوني، و”مباستر دو باين” بقيادة جيوسب اريكوفيتش.



