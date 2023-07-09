نشكركم على متابعتكم خبر خالد بن محمد بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد سعيد الظاهري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 11:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى العميد الركن عبدالله محمد سعيد الظاهري في وفاة والدته، وذلك في مجلس الظاهر بمدينة العين.

وبحسب “وام”، أعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ورافق سموّه، أثناء أداء واجب العزاء، كلّ من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.



