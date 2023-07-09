نشكركم على متابعتكم خبر افتتاح مستشفى ميداني إماراتي في تشاد دعماً للاجئين السودانيين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 9 يوليو 2023 01:57 مساءً -

افتتح سعادة “راشد سعيد الشامسي”، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد، اليوم الأحد، المستشفى الميداني بمدينة أمدجراس. بحضور وزير الصحة التشادي وعدد من المسؤولين الحكوميين التشاديين وممثلين عن المؤسسات الإماراتية المشرفة على تنفيذ المشروع والفريق الطبي الإماراتي.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. بشأن إنشاء مستشفى ميداني في جمهورية تشاد دعماً للاجئين من الأشقاء السودانيين، بتعاون مشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية في دولة الإمارات. ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وقال سعادة “الشامسي” إن افتتاح المستشفى يأتي في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين. المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في جمهورية السودان الشقيقة منذ مطلع أبريل الماضي. ودعماً لجهود تشاد الصديقة في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة في بلدهم.

وأوضح أن إنشاء المستشفى يهدف إلى مد يد العون والمساندة والدعم الإنساني للحد من وطأة المعاناة التي يعيشها اللاجئون. وفي إطار الحرص الدائم على تقديم الخدمات الطبية الضرورية للمنكوبين والمتضررين وخصوصا للفئات الأكثر تأثرا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكد أن دولة الإمارات تراقب الأوضاع الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق وتأثيراتها على الدول المجاورة. وتسعى من خلال مؤسساتها الإنسانية إلى تقديم كافة أوجه الدعم للتخفيف من المعاناة الإنسانية. وتأمل أن يساهم المستشفى الميداني في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء السودانيين.

وسيرت دولة الإمارات منذ بداية الأحداث في السودان، جسراً جوياً وبحرياً نقل قرابة 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية المتنوعة. إلى بورتسودان في السودان لدعم المتضررين في الداخل السوداني، وإلى جمهورية تشاد لدعم اللاجئين من الأشقاء السودانيين.



