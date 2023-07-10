نشكركم على متابعتكم خبر اتحاد الكرة يعلن التعاقد مع البرتغالي باولو بينتو لقيادة منتخب الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، التعاقد رسمياً مع البرتغالي باولو بينتو لقيادة المنتخب الوطني الأول لمدة 3 سنوات مقبلة، خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حتى موعد كأس العالم 2026.

وبحسب “وام”، سبق أن قاد بينتو منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم في 2014 و2022، علاوة على توليه تدريب العديد من الأندية في البرتغال واليونان والصين والبرازيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد اليوم ، بمقره في دبي، بحضور المدرب الجديد، ومحمد بن هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، علاوة على أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب.

وأعلن محمد بن هزام أن التعاقد مع بينتو جاء بتوصية من الإدارة الفنية في الاتحاد، وبناء على دراسة مجموعة من السير الذاتية لمديرين فنيين عالميين، تضمنت مجموعة من الإحصائيات والأسس الفنية وخبراته الطويلة، وتم التعاقد معه لمدة 3 سنوات ضماناً للاستقرار وتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق الطموحات الموضوعة.

وقال : “تنتظر المنتخبات استحقاقات مهمة مقبلة، وعلى رأسها تصفيات المونديال، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل، علاوة على نهائيات كأس آسيا يناير المقبل، وتطلعاتنا كبيرة لتحقيق طموحاتنا بهذه الاستحقاقات”.

وأوضح أن اجتماعا عقدته الإدارة الفنية مع المدرب للاتفاق على أهداف المرحلة المقبلة.

وقال محمد بن هزام: “تأهل منتخب الإمارات إلى نصف نهائي كأس آسيا في اخر نسختين، ولدينا من التحدي ما أهو أبعد من هذا في النسخة المقبلة، علاوة على تصفيات كأس العالم التي زادت فيها نسبة المقاعد المتأهلة من آسيا لكن يظل التحدي قائما”.

وأشار إلى أن مهام اتحاد الكرة في قيادة كرة القدم الإماراتية غير مرتبطة بوجود مجلس الإدارة الحالي، خاصة أن المنتخب مرتبط باستحقاقات مقبلة مهمة بعد أقل من 4 شهور.

وأعلن بن هزام عن الاتفاق مع المدرب الجديد على إقامة معسكرين تدريبين في الفترة المقبلة، أولهما أوروبي من 29 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل، قبل بداية الموسم بالتنسيق مع الأندية خلال فترة معسكراتها الخارجية والثاني في سبتمبر المقبل.

وعبر البرتغالي بينتو عن سعادته بثقة اتحاد الإمارات لكرة القدم في توليه مسؤولية المنتخب الأول متمنياً أن يحقق الطموحات.

وقال: “لدينا خطة عمل للفترة المقبلة، علاوة على معلوماتي السابقة عن منتخب الإمارات من واقع احتكاكي معه عن قرب خلال تولي مسؤولية تدريب منتخب كوريا الجنوبية”.

وأضاف: “سنسعى للتعرف على اللاعبين بشكل أدق في الفترة المقبلة، من خلال زيارة معسكراتهم الخارجية، استعدادا للموسم الجديد، مع التأكيد على أن معايير الاختيار في هذه المرحلة تقوم على عنصري الأداء والسلوك، بغض النظر عن السن”.

وأكد ان عملية البناء تحتاج لوقت طويل، وقال: “تحقيق الانتصارات هي السبيل لإسعاد الجماهير الإماراتية، مع الوضع في الاعتبار التركيز في الحاضر والتطلع للمستقبل، وعدم النظر للماضي، مع ضرورة إظهار الاحترام لجهود السابقين”.

وأوضح أنه حرص خلال الفترة الماضية حرص على مشاهدة مجموعة من المباريات السابقة للمنتخب وللأندية للعمل على الفور في ظل إقامة معسكر قبل انطلاق الموسم المحلي.

وقال: “سنحاول بذل قصارى جهدنا لإرضاء الشارع الكروي، النتائج لا يمكن توقعها أو الوعد بتحقيقها، لكن نعد ببذل قصارى جهدنا سعياً لتحقيق طموحاتنا”.

وشهد المؤتمر الإعلان عن استمرار الجهاز الإداري للمنتخب الأول المكون من ياسر سالم مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم إداريا، علاوة على الجهاز الفني المعاون المصاحب للبرتغالي بينتو في مهمته.



