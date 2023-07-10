نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يقدم واجب العزاء بوفاة حميد سيف المهيري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 08:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء بوفاة المغفور له حميد سيف راشد المهيري.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان مساء اليوم ، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشئون الإدارية والمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.



