“‏كوماندو جروب” بطلا و”A.F.N.T” وصيفا في ختام منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 10:04 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختتمت مساء أمس الأحد منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات والشركاء.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج كوماندو جروب بطلا، و”A.F.N.T” في مركز الوصيف، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وقال منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: نجحت بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في توفير منصة نموذجية تحتضن مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين حاملي الحزام الأسود والبني والبنفسجي، لاستعراض مهاراتهم على البساط والمنافسة على أعلى المستويات، كما ساهمت البطولة خلال أيامها الثلاثة في تسليط الضوء على المواهب الناشئة في فئات البراعم والأشبال التي تمثل مستقبل اللعبة، بما يواكب خطط الاتحاد في تأسيس قاعدة متينة من اللاعبين القادرين على التألق محليا وعالميا.

وأكد الظاهري أن مثل هذه البطولات القوية وفي هذا التوقيت تسهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، فضلا عن تطوير أدائهم وصقل مواهبهم من خلال احتكاكهم مع لاعبين متمرسين يملكون مسيرة طويلة وتجربة متميزة في اللعبة، كما توفر لهم المناخ المثالي للتحضير والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وشاركت أكاديمية كوماندو جروب للجوجيتسو – أبوظبي في البطولة بأكثر من 200 لاعب في الفئات المختلفة ومن ضمنها فئة المحترفين.

وقال مريستيان لارا المدرب واللاعب بأكاديمية كوماندو جروب إن مشاركتهم كانت مفيدة وإيجابية على جميع الأصعدة، موضحا أنهم استهدفوا ترك بصمة مميزة واعتلاء منصة التتويج.

وأضاف: لدينا تشكيلة قوية من المشاركين في البطولة من اللاعبين المحليين ولاعبي أمريكا الجنوبية من المصنفين الأوائل عالميا، حيث تمثل لهم هذه البطولات أهمية استثنائية كونها تتيح لهم فرصة الحصول على النقاط التصنيفية التي تعزز رصيدهم وتمنحهم الأولوية في المشاركة ببطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الحوجيتسو (AJP ) ذات التصنيف الأعلى خصوصا بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وقال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: شهدت بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو مشاركة كبيرة بالنظر إلى توقيتها الصيفي وفي موسم الإجازات، حيث رحّبت البطولة بلاعبين من أكثر من 60 دولة، وبدا جليا التواجد الكبير للاعبي فئة المحترفين انطلاقا من إدراكهم لأهمية جمع النقاط التصنيفية في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم وفي خضّم الاستعدادات للمشاركة في البطولات القادمة ومن أبرزها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتأهل إلى جائزة أبوظبي العالمية السنوية.

من ناحيته أعرب تياجو باريتو لاعب كوماندو جروب ضمن فئة الحزام الأسود عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة الامارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، معتبراً أنها فرصة تنافسية جيدة لتعزيز الجوانب البدنية والذهنية وتصويب الأخطاء لمواجهة التحديات المقبلة.

وعبر سلطان الحوسني، لاعب أكاديمية الوحدة عن فخره بتحقيق ذهبية الحزام البني في فئة المحترفين وزن 69 كجم، وقال: شاركت في البطولة لأنها توفر فرصة جيدة بالنسبة لي للارتقاء بتصنيفي واختبار مهاراتي قبل المشاركة في البطولات الدولية القادمة، سعيد جدا بإضافة 1000 نقطة إلى رصيدي وحريص على إضافة المزيد منها في الأيام القادمة.

وأضاف الحوسني: أخطط للمشاركة في بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين في الأشهر المقبلة، وهذه البطولات ستقربني أكثر من هدفي للوصول إلى الحزام الأسود في اللعبة.

وقالت الأردنية يارا كاكيش من أكاديمية “إنتروبي” بدبي والتي نجحت في اقتناص ذهبية الحزام الأسود لوزن 95 كجم : سعادتي تفوق الوصف لتحقيق الميدالية الذهبية ونجاحي في الفوز على لاعبات قويات خلال مشواري في البطولة.

وأضافت : سعيدة بالأداء الذي قدمته اليوم وهو نتيجة التخطيط السليم والتحضير المثالي في الأيام الماضية، لدينا عدد من الاستحقاقات المهمة القادمة، ولا نزال في البداية، طوينا صفحة البطولة ونستعد لما هو قادم في الأيام المقبلة، حلمي أن أنال شرف الفوز في جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، وسأعمل بجد للوصول إلى هذه الغاية.



