نشكركم على متابعتكم خبر الشطرنج يمنح الإمارات أول ذهبيتين في الدورة العربية والرصيد يرتفع إلى 9 ميداليات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

حقق منتخب الشطرنج أول ميداليتين ذهبيتين للإمارات في منافسات دورة الالعاب العربية الخامسة عشرة المقامة حالياً بالجزائر، وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في منافسات الفرق للرجال والسيدات.

وبحسب “وام”، ضم منتخب الرجال في صفوفه سالم عبدالرحمن، وعمر نعمان، وعبدالرحمن الطاهر، وعثمان موسى وعمار السدراني، فيما ضم منتخب السيدات خلود عيسى الزرعوني، وروضة عيسى السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، وعنود عيسى.

ونجح منتخب الدراجات الهوائية للرجال في إحراز الميدالية البرونزية في مستهل مشاركته بالدورة.

وحقق المنتخب المكون من يوسف ميرزا ، وجابر المنصوري، وعبدالله آل علي ، وسيف الكعبي، المركز الثالث في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 59 كلم الذي أقيم في مدينة تيبازة بالجزائر، مسجلاً زمناً قدره 1.28.09 ساعة، فيما فاز المنتخب المغربي بالميدالية الذهبية بزمن قدره 1.17.59 ساعة، وأحرز المنتخب الجزائري الميدالية الفضية بزمن قدره 1.20.08 ساعة.

وبهذه المحصلة ارتفعت محصلة الإمارات الى 9 ميداليات حتى الآن ، عبارة عن ذهبيتي الشطرنج، و7 ميداليات برونزية بواقع ميداليتين لمنتخب ألعاب القوى، و4 ميداليات لمنتخب أصحاب الهمم، في منافسات ألعاب القوى، إضافة إلى ميدالية منتخب الدراجات الهوائية.

وعلى صعيد نتائج بعثة الإمارات، تأهل حمد الجلاف وخالد المرزوقي من منتخب المبارزة إلى دور الـ 16 في سلاح الفلوريه، كما تأهلت زينب الحوسني وشيخة الزعابي إلى دور الـ 8 في منافسات سلاح الإيبيه، وخسر منتخب الطائرة للسيدات من نظيره التونسي 0-3.

وتأهل منتخب كرة السلة على الكراسي المتحركة إلى الدور نصف النهائي رغم خسارته ثالث مبارياته أمام الجزائر 30 – 84 ، حيث يلتقي يوم الثلاثاء مع منتخب السعودية في نصف النهائي.

واختتم منتخب الريشة الطائرة مشاركته الأولى في تاريخ دورة الالعاب العربية بالخسارة في الدور ربع النهائي أمام نظيره الجزائري في منافسات الزوجي عبر الثنائي غدير الطاهري وفرح الحجي.

وخسر منتخب كرة الطاولة في مستهل مشواره بمنافسات الفرق، التي احتضنتها مدينة تيبازة ، من نظيره القطري 0-3، ويخوض المنتخب منافسات البطولة بنظام الدوري من مجموعتين، حيث تضم المجموعة أيضا منتخبات السعودية وتونس وقطر وليبيا والسودان.

وفي الملاكمة اختتم الثنائي نواف علي الزحمي وحسين الشمار مشاركتهما من الدور ربع النهائي في منافسات وزن 57 كجم ووزن 71 كجم.

وشهدت منافسات الريشة الطائرة، إدارة الحكمة الإماراتية ميسون عيسى البلوشي، عدد من المباريات، حيث تعتبر أصغر حكمة في المسابقة إضافة إلى أنها أول حكمة إماراتية في تاريخ مسابقة الريشة الطائرة في الألعاب العربية.



