نشكركم على متابعتكم خبر نادي الفجيرة العلمي يطلق مسابقات إلكترونية ضمن مخيمه الصيفي الثاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلق نادي الفجيرة العلمي، مسابقات الفجيرة الإلكترونية ضمن فعاليات مخيم الفجيرة العلمي بنسخته الثانية، الذي ينظّم بالتعاون مع نادي الفجيرة للرماية والفروسية، ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وشركة الحساني للإلكترونيات، بهدف تعزيز التنافس بين الشباب في الرياضات الإلكترونية.

وبحسب “وام”، يتضمن المخيم الذي يقام خلال الفترة من ١٠ يوليو إلى ١٠ أغسطس، فعاليات متنوعة منها منافسات رياضية الإلكترونية، تجمع عدة ألعاب هي الشطرنج الإلكترونية والسوموبوت وكرة القدم الإلكترونية والرماية الإلكترونية، إلى جانب الورش وبرامج التدريبية في أربع محاور هي دورة تصميم الألعاب الإلكترونية “سكراتش”، والسوموبوت ومهارات الطباعة الثلاثية الأبعاد، وبرمجة الكومبيوتر”البايثون” .

وأكد سعادة سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، حرص النادي على ابتكار فعاليات جديدة واستثنائية لمواكبة التطلعات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، من خلال برامج وأنشطة تفاعلية تشارك فيها المؤسسات الحكومية والخاصة، لافتا إلى دمج منافسات رياضية في مجال التكنولوجيا في المخيم بهدف استغلال أوقات فراغ الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية، وبما يسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم الرياضية في الذكاء الاصطناعي وتمكينهم من الاستفادة من التجهيزات الحديثة في النادي.

وأضاف المعيلي أن النادي يسعى إلى توفير برامج تدريبية جديدة تواكب اهتمامات الشباب في مجالات الطباعة الثلاثية الأبعاد، والربوت وبرمجة الكومبيوتر، لما لها من أهمية في العلوم المتقدمة، بالإضافة إلى مراعاة الجانب الترفيهي في المخيم من خلال رحلة ترفيهية إلى متحف المستقبل وفقرات ترفيهية بالتعاون مع نادي الفجيرة للمغامرات وهيئة الفجيرة للبيئة.



