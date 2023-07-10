نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر كتاب “بداية حكم العتوب للبحرين” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 04:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت دار “منشورات القاسمي”، أحدث الإصدارات التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وعنوانه “بداية حكم العتوب للبحرين”، وهي دراسة موثقة ومحققة من مصادر معاصرة لبداية حكم العتوب للبحرين في عام 1785م.

وبحسب “وام”، تتميز الدراسة بأسلوب سردي شائق ونسج محكم فائق، رداً من صاحب السمو حاكم الشارقة على حديث استمع إليه من أحد المتحدثين عن بداية حكم العتوب للبحرين.

وقال سموه: “وجب عليّ أن أوضح ما جرى فجاءت هذه الدراسة؛ لتكشف ملابسات الحدث كما حصل، مسلطة الضوء على أدق الوقائع وأبرز التفاصيل”.

ويستطيع قارئ الكتاب أن يحصل على فكرة شاملة وتصور واضح وخبر موثق وتحقيق شافٍ عن بداية حكم العتوب للبحرين.

ويعد هذا الكتاب، الإصدار الـ83 لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ضمن مؤلفاته المتنوعة في مجالات المعرفة مثل التاريخ والتحقيق والسيرة والمسرح والأدب.



