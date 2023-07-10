نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوزبكستان بإعادة انتخابه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 يوليو 2023 04:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، برقية تهنئة إلى فخامة شوكت ميرضيايف، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية أوزبكستان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف.



